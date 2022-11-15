«Гомель» обыграл «Юность» в матче белорусской хоккейной экстралиги

Новости Беларуси. После непродолжительной паузы возобновился чемпионат Беларуси по хоккею. В центральном матче вечера сильнейшего определяли «Гомель» и «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оппоненты доигрались до серии буллитов. А основное время завершилось вничью – 3:3. Примечательно, что «рыси» дважды вели, а «Юность» дважды сравнивала. Причем третий гол столичного коллектива выдался довольно курьезным. Овертайм оказался «сухим». И лишь в серии буллитов «Гомель» дожал своего визави. Победный штрафной бросок исполнил Андрей Феклистов. Несмотря на поражение, «Юность» поднялась на второе место в таблице. «Гомель» также подтянулся и стал третьим.

В других матчах тура легкие виктории одержали «Шахтер» и «Витебск». Сегодня, 15 ноября, в экстралиге пройдут три матча.