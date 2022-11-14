Прямой эфир

Хоккейные сборные Беларуси до 15 и 20 лет стартовали в российских турнирах

14 ноября 2022 20:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

14 ноября две хоккейные сборные Беларуси до 15 и до 20 лет неудачно стартовали в российских турнирах. Младшая команда в Сочи провела первый поединок в первенстве федеральных округов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккейные сборные Беларуси до 15 и 20 лет стартовали в российских турнирах-1

Наш соперник – дружина Центрального федерального округа была сильней со счетом 7:1. Третий период оказался самым неудачным для наших ребят, они пропустили четыре безответные шайбы. Во вторник, 15 ноября, команда Беларуси встретится со сборной Сибирского федерального округа.

Хоккейные сборные Беларуси до 15 и 20 лет стартовали в российских турнирах-4

А молодежная сборная нашей страны до 20 лет в Кубке Будущего проиграла команде России U-18. Хозяева по ходу матча вели 3:1, затем белорусы сравняли цифры на табло, но последнее слово все равно осталось за соперником. Финальный счет – 5:3.

# Хоккей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Медали были запланированы». Главный тренер команды по самбо об успехах белорусов на ЧМ
14 ноября 2022 19:35

«Медали были запланированы». Главный тренер команды по самбо об успехах белорусов на ЧМ

Белорус Вадим Мороз стал лучшим новичком недели в КХЛ
14 ноября 2022 14:54

Белорус Вадим Мороз стал лучшим новичком недели в КХЛ

Талисманами Олимпиады и Паралимпиады в Париже станут два красных колпака Фриги
14 ноября 2022 14:51

Талисманами Олимпиады и Паралимпиады в Париже станут два красных колпака Фриги