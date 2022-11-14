Хоккейные сборные Беларуси до 15 и 20 лет стартовали в российских турнирах

14 ноября две хоккейные сборные Беларуси до 15 и до 20 лет неудачно стартовали в российских турнирах. Младшая команда в Сочи провела первый поединок в первенстве федеральных округов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш соперник – дружина Центрального федерального округа была сильней со счетом 7:1. Третий период оказался самым неудачным для наших ребят, они пропустили четыре безответные шайбы. Во вторник, 15 ноября, команда Беларуси встретится со сборной Сибирского федерального округа.