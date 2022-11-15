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Юниорская сборная Беларуси по волейболу проиграла «Кузбассу» из Кемерово

15 ноября 2022 14:02
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Юниорская сборная Беларуси по волейболу провела первый матч третьего тура Молодежной лиги России. В соперниках значилась дружина «Кузбасса» из Кемерово, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юниорская сборная Беларуси по волейболу проиграла «Кузбассу» из Кемерово-1

Напомним, этот коллектив нанес единственное поражение белорусам во втором туре. Сейчас наши парни попытались взять реванш, но класс и мастеровитость оппонента дали о себе знать. И белорусская дружина вновь уступила в трех партиях – 21:25, 21:25, 16:25. Следующий поединок в Молодежной волейбольной лиге наша юниорская сборная проведет завтра, 16 ноября, против хозяев площадки. Начало встречи в 18:00.

# Волейбол # Фотофакт

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