В Минске стартовал чемпионат Беларуси по гребле на тренажерах «Концепт»

Чемпионат Беларуси по «Концепту» – старт, обязательный для всех членов национальной команды. Именно по результатам этого турнира специалисты могут планировать дальнейшие выступления гребца, а также его индивидуальную нагрузку. В мире по «Концепту» проводятся чемпионаты, которые собирают как профессионалов, так и любителей. А чемпионат Беларуси – всегда в календаре первый старт в новом году.

Ольга Гайдук, главный судья соревнований: В основном смотрится функциональная подготовка, 1 на 1, без видимых конкурентов, немножко отличается от воды, потому что идеальные условия без каких-либо помех.

Тренажер пробовали модернизировать, но классический вариант зарекомендовал себя на все 100 %, он не имеет срока износа, и на нем нельзя как-то облегчить себе ход, то есть халтурить. В первый соревновательный день чемпионата Беларуси спортсмены вышли на дистанцию 2 километра. У мужчин приятной неожиданностью стала победа молодежного состава. Золото на счету Федора Шороха. У женщин победила участница двух Олимпиад Инна Никулина. Отметим, что лидеры сборной сейчас находятся на учебно-тренировочном сборе в Азербайджане.

Инна Никулина, победительница чемпионата Беларуси по гребле на тренажерах «Концепт»:

Со старта я была не первой, далеко, пятая где-то или даже седьмая, но я делаю свою работу. Я знаю, что это не вода, когда ты видишь конкурента рядом с собой, а здесь я просто знаю, какие цифры я должна крутить. Я их кручу и иду к своей цели.

В субботу, 3 февраля, участники – а их почти 50 гребцов – поспорят за награды на дистанции 5 километров.