Михаил Шалагин – лучший снайпер в истории экстралиги

Форвард «Шахтера» Михаила Шалагин установил рекорд по числу голов в хоккейной экстралиге за один сезон. Новый ориентир – 41 точный бросок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шалагин превзошел достижение Андрея Степанова, который в сезоне 2010/11 отличился 40 раз. Ключевую шайбу нападающий забросил в победном для солигорчан матче против «Могилева». «Шахтер» прервал серию из трех поражений кряду.