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Михаил Шалагин – лучший снайпер в истории экстралиги

02 февраля 2024 10:42
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Форвард «Шахтера» Михаила Шалагин установил рекорд по числу голов в хоккейной экстралиге за один сезон. Новый ориентир – 41 точный бросок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Михаил Шалагин – лучший снайпер в истории экстралиги-1

Шалагин превзошел достижение Андрея Степанова, который в сезоне 2010/11 отличился 40 раз. Ключевую шайбу нападающий забросил в победном для солигорчан матче против «Могилева». «Шахтер» прервал серию из трех поражений кряду.

Михаил Шалагин – лучший снайпер в истории экстралиги-4

Из остальных результатов прошедшего игрового вечера стоит отметить неожиданный проигрыш «Гомеля» от аутсайдера турнира «Динамо-Молодечно». «Юность» одержала восьмую победу подряд. Минчане были сильнее «Металлурга», хотя по ходу дуэли уступали 0:3.

# Хоккей # Михаил Шалагин

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