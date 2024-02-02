Минское «Динамо» встретится с «Северсталью» в КХЛ

Минское «Динамо» 2 февраля проведет очередной выездной матч в КХЛ. Наши парни встретятся с «Северсталью» из Череповца. Команды – соседи в турнирной таблице Западной конференции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Зубры» идут на восьмой позиции, а «сталевары» – на седьмой. Стартовое вбрасывание состоится в 19:00. В рамках нынешнего сезона команд встречались лишь единожды, 31 октября. И тогда победа осталась за оппонентами.

Андрей Стась, капитан минского «Динамо»:

Проигрывать никто не любит, и бывают такие игры, когда шайба не идет в ворота, нам залетают какие-то рикошеты и так далее. Но это спорт, хоккей, с этим ничего не сделаешь. Поэтому было видео, разобрали ошибки, начнем работать. Тренерский штаб нам подсказал. Понятно, что будет быстрая игра, хорошая, обученная команда, любит играть в пас. Будем стараться навязывать свою игру им.

Регулярный чемпионат завершится уже 26 февраля. Далее начнется стадия плей-офф. Динамовцы сейчас уверенно держатся в топ-8, преимущество над ближайшим оппонентом достигает 11 баллов.