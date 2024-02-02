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Париж принимает турнир «Большого шлема» по дзюдо

02 февраля 2024 13:48
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В Париже стартовал турнир «Большого шлема» по дзюдо, на котором разыгрываются рейтинговые олимпийские очки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Париж принимает турнир «Большого шлема» по дзюдо-1

Участие принимают 700 спортсменов из 111 стран. Сегодня на татами выходила лишь одна представительница Беларуси (Ксения Данилович) в весовой категории до 52 килограммов. К сожалению, неуспешно. Наша дзюдоистка в первом же поединке без шансов уступила Бинте Ндиайе из Швейцарии. В списках участников турнира еще значатся белорусы Дарья Концевая в весе до 78 килограммов и Егор Воропаев в дисциплине 90 килограммов. Они начнут борьбу 4 февраля.

# Дзюдо

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