Париж принимает турнир «Большого шлема» по дзюдо

Участие принимают 700 спортсменов из 111 стран. Сегодня на татами выходила лишь одна представительница Беларуси (Ксения Данилович) в весовой категории до 52 килограммов. К сожалению, неуспешно. Наша дзюдоистка в первом же поединке без шансов уступила Бинте Ндиайе из Швейцарии. В списках участников турнира еще значатся белорусы Дарья Концевая в весе до 78 килограммов и Егор Воропаев в дисциплине 90 килограммов. Они начнут борьбу 4 февраля.