Футболисты БАТЭ в домашнем матче уступили «Арсеналу»

Новости Беларуси. 15 июля в футбольном чемпионате Беларуси стартовал 15-й тур. В расписании игрового вечера значилось два противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидер высшей лиги, БАТЭ, дома неожиданно уступил аутсайдеру турнирной таблицы – «Арсеналу». Итоговый счет – 2:1 в пользу гостей. Для футболистов из Дзержинска это третья победа в сезоне, при этом вторая кряду. А вот борисовчане не могут добыть викторию уже три встречи подряд.