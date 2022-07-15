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Футболисты БАТЭ в домашнем матче уступили «Арсеналу»

15 июля 2022 18:08
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Новости Беларуси. 15 июля в футбольном чемпионате Беларуси стартовал 15-й тур. В расписании игрового вечера значилось два противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты БАТЭ в домашнем матче уступили «Арсеналу»-1

Лидер высшей лиги, БАТЭ, дома неожиданно уступил аутсайдеру турнирной таблицы – «Арсеналу». Итоговый счет – 2:1 в пользу гостей. Для футболистов из Дзержинска это третья победа в сезоне, при этом вторая кряду. А вот борисовчане не могут добыть викторию уже три встречи подряд.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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