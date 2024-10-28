В Минске прошёл турнир по кёкусинкай каратэ «Кубок Минска»
О молодых и перспективных. На этот раз речь идет о серьезных бойцах и виде спорта каратэ – и не просто каратэ, а каратэ кекусинкай. Открытый Кубок Минска собрал более 300 ребят от 10 до 18 лет этого вида спорта, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.
На площадке РЦОПа по теннису было непривычно. Целый день зрители смогли наблюдать за поединками каратистов, которые проходили встречу за встречей. 39 комплектов наград разыграли участники состязаний.
Ольга Тиковенко, заместитель председателя «Белорусская федерация Кекусинкай Будо каратэ»:
Основная цель данного спортивно-массового мероприятия – популяризация здорового образа жизни, организация досуга нашего населения. Также у нас сегодня есть очень важная цель – это сформировать команду Республики Беларусь, которая уже через месяц представит нашу страну на международном турнире в Казани по каратэ кекусинкай.