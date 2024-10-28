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В Минске прошёл турнир по кёкусинкай каратэ «Кубок Минска»

28 октября 2024 10:50
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О молодых и перспективных. На этот раз речь идет о серьезных бойцах и виде спорта каратэ – и не просто каратэ, а каратэ кекусинкай. Открытый Кубок Минска собрал более 300 ребят от 10 до 18 лет этого вида спорта, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

В Минске прошёл турнир по кёкусинкай каратэ «Кубок Минска»-2

На площадке РЦОПа по теннису было непривычно. Целый день зрители смогли наблюдать за поединками каратистов, которые проходили встречу за встречей. 39 комплектов наград разыграли участники состязаний.

В Минске прошёл турнир по кёкусинкай каратэ «Кубок Минска»-4

Ольга Тиковенко, заместитель председателя «Белорусская федерация Кекусинкай Будо каратэ»:
Основная цель данного спортивно-массового мероприятия – популяризация здорового образа жизни, организация досуга нашего населения. Также у нас сегодня есть очень важная цель – это сформировать команду Республики Беларусь, которая уже через месяц представит нашу страну на международном турнире в Казани по каратэ кекусинкай.

# Карате # Спортивные соревнования # Юлия Силипицкая

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