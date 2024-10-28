В Минске прошёл турнир по кёкусинкай каратэ «Кубок Минска»

О молодых и перспективных. На этот раз речь идет о серьезных бойцах и виде спорта каратэ – и не просто каратэ, а каратэ кекусинкай. Открытый Кубок Минска собрал более 300 ребят от 10 до 18 лет этого вида спорта, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

На площадке РЦОПа по теннису было непривычно. Целый день зрители смогли наблюдать за поединками каратистов, которые проходили встречу за встречей. 39 комплектов наград разыграли участники состязаний.