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Карлос Алос определился с расширенным списком игроков на ноябрьские матчи с Данией и Грецией

28 октября 2025 11:41
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Главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу – испанский специалист Карлос Алос определился с расширенным списком игроков на ноябрьские матчи с Данией и Грецией, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В него вошли 28 исполнителей – 4 вратаря, 9 защитников, столько же полузащитников и 6 нападающих. Окончательный состав будет опубликован 8 ноября. В пятом туре соревнований в квалификационной группе С отборочного турнира чемпионата мира сборная Беларуси 15 ноября сыграет в Копенгагене с датчанами, а 18 завершат турнир номинально домашним матчем в Венгрии с греками.

# Футбол Беларуси # Футбол # Карлос Алос

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