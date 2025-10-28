Главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу – испанский специалист Карлос Алос определился с расширенным списком игроков на ноябрьские матчи с Данией и Грецией, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В него вошли 28 исполнителей – 4 вратаря, 9 защитников, столько же полузащитников и 6 нападающих. Окончательный состав будет опубликован 8 ноября. В пятом туре соревнований в квалификационной группе С отборочного турнира чемпионата мира сборная Беларуси 15 ноября сыграет в Копенгагене с датчанами, а 18 завершат турнир номинально домашним матчем в Венгрии с греками.