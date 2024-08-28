В Минске проходит семинар для детских тренеров под эгидой Международной федерации хоккея

Минск принимает семинар для детских тренеров под эгидой Международной федерации хоккея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первый этап из четырех привлек специалистов, работающих с семи- и восьмилетними ребятами.

Занятия включают как теорию, так и практику. В день ледовой игре номер один уделяется около шести часов. Участники семинара, а это наставники со всех регионов Беларуси и зарубежные гости, делятся мировыми тенденциями и собственным опытом при подготовке вратарей. Голкипер в хоккее – товар штучный. Иметь ярко выраженные способности недостаточно. Для того чтобы в дальнейшем выйти на конкурентный уровень, необходимо с самого раннего возраста поставить подопечному правильную технику и обучить игровому мышлению. Ребята уже способны понимать разные нестандартные ситуации и реагировать на них. Кроме того, на семинаре обсуждается психологический аспект подготовки.

Алена Курушина, лектор семинара (Россия): У нас обработка тех или иных инструментов, которые мы внедряем, немножко активнее происходит, этот процесс по развитию тех или иных навыков, в том числе и психологических. Поэтому основная задача, которую ставит перед нами федерация, непосредственно сам тренерский штаб, – это помочь, предоставить, познакомить с инструментами, сделать так, чтобы ребята давали хороший результат.

Евгений Титок, тренер СДЮШОР «Неман»:

Даже у младшего поколения ты учишься, не только у старшего. Хоккей вообще – спорт, и всегда нужно учиться, что-то новое успевать внедрять. И чтобы вот это новое внедрять, нужно смотреть, что в мире, конкурировать со всеми. Смотреть за всем, что происходит в мире, за всем успевать, следить и везде участвовать.

Программа семинара насыщенная и интересная. Она полезна как тренерам, так и ребятам. Будущие стражи ворот с удовольствием выполняют разные задания, а также пытаются постигать секреты мастерства. Первый этап международного семинара завершится 29 августа.