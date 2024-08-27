Белорусские всадники проверяют силы перед этапом Кубка Евразии на республиканских турнирах

Во второй соревновательный день первенства Беларуси по троеборью, который традиционно принимает Ратомка, участники определяли сильнейших в программе «Командный приз», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во вторник, 27 августа, свое мастерство показали 26 пар, и это только часть тех, кто претендует на главный трофей. За награды в этой дисциплине спорят 52 дуэта. 16-летняя Александра Трухан, победительница Олимпийских дней молодежи, в седле уже четыре года. За неделю до старта всадница получила вторую лошадь по кличке Готхард, и именно этот тандем вошел в топ-5 лидеров «Командного приза».

Анна Трухан, участница турнира: В целом результат получился неплохой, ездой я довольна. Была одна неприятная ошибка, но мы ее исправим в будущем. Я прохожу дальше, у меня будет еще два соревновательных дня. У меня есть еще вторая лошадь, я поеду еще на второй. Для меня важно показать лучший результат, которого я добивалась весь год, потому что надо подтвердить мое участие в составе сборной и войти в сборную в следующем году.

Владимир Краевский, начальник учебно-спортивного отдела РЦОП по конному спорту и коневодству:

Выйдут 30 лучших в дальнейшем в борьбу, в «Личный приз», а из «Личного приза» 12 лучших попадут в КЮР. В этом году лучшие спортсмены попадут у нас на этап Кубка Евразии, который состоится в октябре, поэтому у всех есть точка, куда расти. Также пополнение сборных команд – одна из задач этого старта.

В соревновании на молодых лошадях не было равных Анне Карасевой. В программе среды значатся два старта – «Командный приз» для второй группы участников и «Личный приз» под номером 1. Соревнования завершатся в пятницу.