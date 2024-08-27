Турнир по хоккею на траве завершился – итоги национальных сборных Беларуси

В Казани завершился международный турнир по хоккею на траве Кубок наций, в котором принимал участие внушительный белорусский десант, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 27 августа, стали известны победители и призеры соревнований. Женская национальная команда Беларуси в финале уступила сборной России – 2:3 и заняла 2-е место. Серебро на счету мужской дружины нашей страны – отечественные хоккеисты проиграли хозяевам – 0:4. Мужская молодежная сборная Беларуси также не смогла попасть на пьедестал. На этот раз россияне были более убедительны. Наши парни проиграли – 0:6.