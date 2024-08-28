Александра Саснович не смогла выйти во второй круг US Open

Александра Саснович не смогла выйти во второй круг последнего в сезоне теннисного турнира Большого шлема, Открытого чемпионата США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска, отобравшаяся в основную сетку через квалификацию, навязала борьбу 33-й ракетке мира Кэти Бултер из Великобритании, но в итоге уступила – 7:5, 2:6, 1:6. Матч длился почти два с половиной часа. Впереди у Саснович выступление в парном разряде.