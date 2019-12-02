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Батутист Иван Литвинович завоевал серебряную медаль на ЧМ в Токио

02 декабря 2019 12:22
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Новости Беларуси. Белорус Иван Литвинович завоевал серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте, который проходит в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Батутист Иван Литвинович завоевал серебряную медаль на ЧМ в Токио-1

Наш спортсмен показал второй результат в индивидуальных прыжках. В аналогичном виде программы у женщин на первую ступень пьедестала почета поднялась японка Мори Хикару.

# Батут # Иван Литвинович # Фотофакт

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