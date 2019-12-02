Батутист Иван Литвинович завоевал серебряную медаль на ЧМ в Токио

Новости Беларуси. Белорус Иван Литвинович завоевал серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте, который проходит в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорус Иван Литвинович завоевал серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте, который проходит в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наш спортсмен показал второй результат в индивидуальных прыжках. В аналогичном виде программы у женщин на первую ступень пьедестала почета поднялась японка Мори Хикару.