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Цуй Цимин: Китай и Беларусь – это железные братья, хорошие партнёры и друзья, которые доверяют друг другу

30 июня 2020 17:49
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Новости Беларуси. 30 июня дан старт строительству сразу двух знаковых объектов в Минске – Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цуй Цимин: Китай и Беларусь – это железные братья, хорошие партнёры и друзья, которые доверяют друг другу-1

Эти проекты будут реализованы благодаря личным договоренностям Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. По предварительным оценкам, стадион в Минске появится через 40 месяцев, бассейн – через 36. Но сроки определены, так сказать, с запасом. Учитывая теплую дружбу между Беларусью и Китаем, наверняка работа будет идти заметно быстрее.

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Цуй Цимин: Китай и Беларусь – это железные братья, хорошие партнёры и друзья, которые доверяют друг другу-4

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси:
Китай и Беларусь – это железные братья, хорошие партнеры и друзья, которые доверяют друг другу. В настоящее время отношения всестороннего стратегического партнерства на принципах взаимодоверия и взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Беларусью поддерживаются на самом высоком уровне. Обе страны являются настоящими партнерами, которые решительно поддерживают друг друга в вопросах, которые затрагивают ключевые интересы и проблемы.

# Беларусь-Китай # Экономика # Цуй Цимин # Фотофакт

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