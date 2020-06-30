Цуй Цимин: Китай и Беларусь – это железные братья, хорошие партнёры и друзья, которые доверяют друг другу

Новости Беларуси. 30 июня дан старт строительству сразу двух знаковых объектов в Минске – Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти проекты будут реализованы благодаря личным договоренностям Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. По предварительным оценкам, стадион в Минске появится через 40 месяцев, бассейн – через 36. Но сроки определены, так сказать, с запасом. Учитывая теплую дружбу между Беларусью и Китаем, наверняка работа будет идти заметно быстрее. Николай Снопков: мы с вами свидетели дипломатического гения нашего Президента, его искренности и умения дружить