Более 700 млн долларов китайских инвестиций намерена привлекать Беларусь ежегодно

Новости Беларуси. Беларусь намерена ежегодно привлекать больше 700 миллионов долларов прямых китайских инвестиций. Такая амбициозная цель реальна: сейчас около сотни проектов в разных сферах находятся в разработке у представителей деловых кругов двух стран.

Немалая роль в привлечении бизнеса Поднебесной отводится регионам. Так, тесное сотрудничество налажено с 15 китайскими провинциями.

Однако центром притяжения иностранных компаний в страну сегодня является белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень». Здесь уже зарегистрировано 8 резидентов, еще 20 инновационных предприятий только готовятся ими стать. Ожидается, что они тоже принесут в Беларусь дополнительный капитал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Харлап, заместитель начальника главного управления инвестиционного сотрудничества Министерства экономики Республики Беларусь:

По итогам статистики 2016 года мы преодолели психологический рубеж в 100 млн прямых китайских инвестиций. Но, к сожалению, это в целом показатель по стране. С учетом задачи в 700 млн это еще не тот объем, о котором мы можем говорить. Акцент делается на переход от кредитного сотрудничества на взаимные прямые инвестиции и расширение производственных потенциалов наших стран.

К слову, Беларусь одна из первых поддержала китайскую инициативу о создании экономического пояса Шелкового пути. Сегодня перспективы этого проекта обсуждали в Минске. На встрече собрались более 100 китаеведов, культурологов, историков, экономистов и педагогов из двух стран.