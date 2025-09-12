В столице стартовало первенство Минска по борьбе в рамках проекта «Лига храбрых»

В рамках проекта «Лига храбрых» стартовало первенство Минска по борьбе. Ребята спорят не только за награды, но и за места в команде, которая представит столицу на республиканском командном турнире, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Подробности у Юлии Силипицкой.

«Лига храбрых» – проект Белорусской федерации борьбы и Президентского спортивного клуба. В 2025 году стартовал четвертый сезон. Сейчас по всем регионам Беларуси отбираются сильнейшие ребята в трех видах борьбы: вольники, девочки и представители греко-римской. В Минске в заявочных протоколах значатся более 150 юных борцов.

Мирза Абдуллабеков, генеральный секретарь Белорусской федерации борьбы:

«Лига храбрых» вошла в систему подготовки школьников. Из-за формата проведения дети немножко становятся раскрепощенными и психологически, наверное, в себе более уверены. И это им помогает именно выступлению на международной арене. Кирилл Валевский – яркий пример. Он участвовал в первом проекте в нашей «Лиге храбрых». Он чемпион мира, Европы, именно в кадетском возрасте. Уже показывает результаты в молодежном. Много девушек у нас с этого проекта, чемпионок Европы.