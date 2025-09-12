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Белорус Артём Борушков стал вторым на велогонке «Дружба народов Северного Кавказа»

12 сентября 2025 16:44
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Завершился 9-й этап многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа». Спортсмены преодолели маршрут протяженностью более 164 километров по дорогам Кабардино-Балкарской Республики, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это один из самых живописных участков, включающий впечатляющие горные массивы и перевалы. Победу праздновал представитель ОАЭ Осама Сбахи. К сожалению, белорусы не попали на пьедестал в зачеты взрослых атлетов. Однако среди юниоров второе время показал Артем Борушков. Суммарно гонщики проедут 1 945 километров по территории шести регионов. Победителя узнаем 21 сентября. За награды ведут борьбу велосипедисты из четырех стран.

# Велоспорт

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