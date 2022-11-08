Арина Соболенко уступила в итоговом турнире WTA Каролин Гарсии

Оппонентки провели на корте 1 час и 40 минут. Судьба первой партии решилась лишь на тай-брейке. Его взяла француженка – 7:4. Залог успеха – хорошая первая подача. Гарсия сделала 11 эйсов при одной двойной. Во втором отрезке соперницы демонстрировали достаточно равный теннис, однако один брейк предопределил исход дуэли. Представительница Франции сильнее – 6:4. Впрочем, данный турнир и Соболенко может себе занести в актив. По ходу чемпионата Белоруска была сильнее первой, второй и третьей ракеток мира.