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Баскетбол. «Минск» проиграл матч с командой УНИКС из Казани

08 ноября 2022 13:02
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Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Минск» продолжает обновлять удручающую статистику в Единой лиге ВТБ. Белорусы потерпели восьмое кряду поражение. На сей раз сильнее оказался казанский УНИКС – 58:54, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбол. «Минск» проиграл матч с командой УНИКС из Казани-1

Гости с ходу завладели инициативой и начали планомерно наращивать преимущество. Первую четверть они взяли +8, третью +10. И только когда исход противостояния был ясен, приезжие баскетболисты обороты сбавили. Белорусы прилично подтянулись, но полностью отыграться не смогли. В пассиве осталось -4. Следующий раз клуб «Минск» сыграет на выезде с «Пари Нижним Новгородом».

# Баскетбол # Фотофакт

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