«Борьба жёсткая, все хотят выиграть». В Ратомке состоялся турнир по конкуру с представителями из России

В конноспортивном комплексе «Ратомка» состоялся турнир по конкуру имени Дениса Васильевича Давыдова. В соревнованиях принимали участие спортсмены, представители Союзного государства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В конноспортивном комплексе «Ратомка» состоялся турнир по конкуру имени Дениса Васильевича Давыдова. В соревнованиях принимали участие спортсмены, представители Союзного государства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Турнир проводился в ознаменование 210 годовщины Отечественной войны 1812 года. Перед зрителями в том числе выступили и представители клубов военно-исторической реконструкции. Этот турнир стал настоящим праздником любительского конного спорта. За главные призы турнира боролись дети, юноши и взрослые на своих лошадях. Словом, те, кто любит конный спорт, но пока или уже не соревнуется в профессиональных турнирах. Тем не менее этот факт не только не снизил накал борьбы, но лишь только повысил эмоциональные ставки. Старты прошли зрелищно, атмосфера на турнире была увлекательной и дружественной.
Инна Алферова, руководитель конноспортивного клуба «Триумф»:
Вообще, мы хотели порадовать наших зрителей больше. Ну и спортсменов, конечно, они прыгают, получают опыт, какие-то новички, им тоже необходим опыт такого уровня, потому что не сразу же выходить на республиканские соревнования. Нужно к этому подойти и подготовиться.
Владимир Краевский, начальник учебно-спортивного отдела РЦОП по конному спорту и коневодству:
Борьба жесткая, все хотят выиграть, получить заветный приз, золотые медали. Но бывают у кого-то неудачи, падения, закидки, но в целом спортсмены готовы, стремятся и очень хотят выиграть. Любители, видно, что для них это очень большой праздник. Они прям горят, видно большие эмоции. Спортсмены, которые уже много выступают постоянно, они больше сдержанные, немного монотонные, более серьезные. Но у них и задачи посерьезнее. У нас высота препятствий – 90, 110, 120. Максимальная, 120, – это уровень первого разряда, а спортсмены высокого класса уже прыгают 150, 140.