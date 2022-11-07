«Борьба жёсткая, все хотят выиграть». В Ратомке состоялся турнир по конкуру с представителями из России

В конноспортивном комплексе «Ратомка» состоялся турнир по конкуру имени Дениса Васильевича Давыдова. В соревнованиях принимали участие спортсмены, представители Союзного государства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир проводился в ознаменование 210 годовщины Отечественной войны 1812 года. Перед зрителями в том числе выступили и представители клубов военно-исторической реконструкции. Этот турнир стал настоящим праздником любительского конного спорта. За главные призы турнира боролись дети, юноши и взрослые на своих лошадях. Словом, те, кто любит конный спорт, но пока или уже не соревнуется в профессиональных турнирах. Тем не менее этот факт не только не снизил накал борьбы, но лишь только повысил эмоциональные ставки. Старты прошли зрелищно, атмосфера на турнире была увлекательной и дружественной.

Инна Алферова, руководитель конноспортивного клуба «Триумф»:

Вообще, мы хотели порадовать наших зрителей больше. Ну и спортсменов, конечно, они прыгают, получают опыт, какие-то новички, им тоже необходим опыт такого уровня, потому что не сразу же выходить на республиканские соревнования. Нужно к этому подойти и подготовиться.