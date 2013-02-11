В Логойском районе прошла Минская областная лыжня-2013

Новости Минской области. Минская областная лыжня-2013 прошла в Логойском районе. На спортивный праздник съехались более 1000 любителей здорового образа жизни. Участников соревнования принимала лыжно-биатлонная база «Заячья поляна». Для 60 команд со всех районов столичного региона, а также дружин областных управлений и ведомств праздник спорта стал необычайно насыщенным и динамичным.

За час до официального открытия лыжни то здесь, то там мелькали зонты. Но все сомнения по поводу того, что дождливая погода станет препятствием для проведения грандиозных соревнований, развеялись под давлением амбиций участников.

Александр Зверюга, главный архитектор Мядельского района:

Мы неоднократно принимали участие, настроены по-боевому, для настоящих лыжников плохой погоды нет.

Сюда каждый ехал минимум за отличным настроением, максимум – за победой.

Лилия Янковская, директор Минского областного учебно-методического центра Управления образования Миноблисполкома:

Очень здорово, что настроение у всех хорошее, что ждет победа, считаем, что Управление образования будет первым!

В этом году он примерил на себя лавры победителя. Председатель Борисовского райисполкома Владимир Миронович и сегодня подобрал сильную команду. Для занятия спортом даже в своем напряженном графике он всегда находит время.

Владимир Миронович, председатель Борисовского райисполкома:

В Борисове есть освещенная лыжня, которая работает до 21 часа. В 20.00 я три раза в неделю на лыжне. Всем здоровья и удачи!

Перед стартом команды в очередной раз прослушивают правила проведения соревнований. 3 эстафетные гонки в 4 этапа, каждый 1,5 км – разогнаться есть, где. И вот, отмашка дана.

Более 200 человек – участники лыжни.

Сергей Кулинкович, главный судья:

Вы знаете, лыжня сегодня непростая, поскольку погодные условия накладывают отпечаток, но мне кажется, что команды в этом году подготовились, и, надеюсь, все дойдут до финиша и победит сильнейший, как всегда. Я тоже люблю кататься на лыжах, но сегодня мы другую задачу выполняем, постараемся провести соревнования бычтро, динамично.

С особым волнением за баталиями следит губернатор области Борис Батура. Эта эстафета – генеральная репетиция перед республиканскими гонками, на которых команда Минской области настроена взять реванш.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

В прошлом году, по-моему, третье место заняли, но только лишь потому, что я подвел команду. А если бы не я, наверное, и первое было бы. Мы до последнего этапа, по-моему, на первом или на втором месте шли. Надо на последний этап ставить более подготовленных. Вот мы в этом году и пытаемся это сделать, и уже в нашнй областной лыжне выступает наша сборная, которая будет выступать на республиканских. Поэтому серьезные у нас намерения в отношении к республиканской лыжне. Посмотрим, что из этого получится.

И вот, первый победитель областной лыжни: Управление Следственного Комитета.

Егор Синяк, начальник Управления Следственного Комитета по Минской области:

Победа куется не сегодня, победа куется постоянно. В Следственном Комитете очень много времени уделяется спорт-подготовке, есть люди, которые постоянно занимаются. Погода прекрасная. Ветра нет, дождь, слава богу, прекратился, поэтому эмоции через край.

Областная лыжня с каждым разом становится все более популярной, ей предшествуют, это уже по традиции, районные праздники здоровья. И вот на этих соревнованиях прозвучало предложение проводить подобные гонки в микрорайонах и деревнях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.