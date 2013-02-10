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Служебный мундир на спортивную форму сменили сотрудники МВД Беларуси

10 февраля 2013 13:26
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Новости Беларуси. Служебный мундир на спортивную форму сменили сотрудники Министерства внутренних дел. Стражи правопорядка доказали, что в лыжных гонках и биатлоне они также профессиональны, как и на боевом посту. Ведь хорошая физическая форма, сила и меткость – главное качество правоохранителей.

Самым массовым и интересным соревнованием стала эстафета. Один из ее этапов возглавил министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Командный дух подогревало и выступление бойцов спецназа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Саковец, заместитель начальника главного управления кадров МВД Республики Беларусь:
Великолепно. Уже после двух-трех минут, после трассы, чувствуешь себя гораздо лучше. Чувствуется, что здоровья прибавилось.

Олег Кручинский, первый заместитель начальника главного управления кадров МВД Республики Беларусь:
Это неотъемлемая часть нашей службы. Без нормальной подготовки сотрудник не может качественно выполнять возложенные на него обязанности.

# Фотофакт # Министерство внутренних дел Беларуси # Спортивный праздник # Василий Саковец # Олег Кручинский

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