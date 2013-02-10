Новости Беларуси. Крутые виражи. IV Открытый чемпионат Беларуси по горным лыжам среди любителей и ветеранов проходит в «Силичах». В этом году покорить гранд-слалом приехали не только белорусы, но и гости из стран ближнего зарубежья. Среди участников – россияне, украинцы, поляки, литовцы и эстонцы. Рекордным стало и число желающих занять пьедестал – на старт вышли почти 80 человек. Возраст участников – от 7 до 67 лет.

Мокрый снег и шквалистый ветер на вершине не помешали старту гигантского слалома в «Силичах». Несмотря на погоду, покорять скоростной спуск сюда приехали почти 90 человек.

Людмила Пастернакевич, директор Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:

Как вы видите, популярность этих соревнований с каждым годом все больше и больше растет. Уже на сегодняшний день «Силичи» посетили более 50 тысяч человек.

Наверное, самая лучшая реклама – это те люди, которые у нас бывают и потом рассказывают как сегодня хорошо в горнолыжном центре «Силичи» и вообще в Республике Беларусь.

Разнообразнее стал и состав участников. Разделить лыжную трассу с белорусами пожелали коллеги из России, Украины, Литвы и Эстонии.

Владислав Кимчук приехал из Чехии. О том, что в Беларуси есть свои горы, парень раньше и не подозревал, потому лыжную экипировку с собой не прихватил. Теперь болеет за друзей с трибуны.

Владислав Кимчук, болельщик:

Мне очень нравится это место. Я раньше не знал, что в Беларуси есть место, где можно покататься на горных лыжах. Теперь буду приезжать чаще. А пока поболею за друзей.

Открывал заезд самый маленький участник соревнований. Семилетний Алексей Оберемок только с виду неприметный соперник. На лыжах мальчик с двух лет и в соревнованиях участвует не впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Оберемок, участник соревнований:

Мне семь лет. Я уже пять лет катаюсь на лыжах.

Вслед за ним с горы спустился и отец маленького спортсмена. Именно он для Леши лучший пример в спорте. Он же и главный тренер. В «Силичи» они всей семьей ездят каждые выходные.

Александр Оберемок, участник соревнований:

Интереса к горным лыжам стало проявляться очень много. Стало много людей заниматься, стало очень много ездить, стало продаваться много инвентаря.

По-настоящему семейным открытый чемпионат в «Силичах» стал и для Андрея Янкина. Четыре года назад он с детьми случайно попал на соревнования. С тех пор заезды для семейства стали регулярными.

Андрей Янкин, участник соревнований:

Приезжайте все сюда, становитесь на лыжи. Это дело затягивает. Все становятся потом энергичными, жизнерадостными и всегда с хорошим настроением.

Кому достанутся 12 первых мест в каждой возрастной категории станет понятно только ближе к вечеру – еще не все участники закончили свое выступление. Но уже сейчас понятно: в этом чемпионате победили все. Награда – дух соперничества, выброс адреналина и отличное настроение на всю рабочую неделю.