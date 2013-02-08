Дарья Домрачева перед чемпионатом мира отравилась гусём

Новости Беларуси. Перед стартом чемпионата мира в Нове-Место лидер белорусской сборной по биатлону Дарья Домрачева отравилась.

Дарья Домрачева, белорусская биатлонистка (в интервью sports.ru):

Я отравилась перед чемпионатом мира. Достаточно серьезное отравление – с температурой 39, но оно длилось один день. Потом все прошло. Это было на сборе в Баден-Майсе, там довольно своеобразная пища. На ужин был гусь, после которого… В общем, виноват гусь.

Как уверяет спортсменка, сейчас она чувствует себя хорошо, здоровью ничего не угрожает.

Дарья Домрачева, белорусская биатлонистка (в интервью sports.ru):

Сейчас уже все в порядке, последствий я не чувствую. Мне нравится в Нове-Место. Здесь разные дистанции для гонок. Вчерашний круг был быстрый, короткий, с небольшим перепадом высот. На спринте будет другой рельеф, более серьезные подъемы, буду с ними сражаться. Я люблю хорошую пересеченку.