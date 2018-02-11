Самые яркие кадры первых дней Олимпиады-2018. Большой репортаж СТВ из Пхёнчхана

Новости Беларуси. Главное мировое событие, за которым наблюдали на всех континентах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе в южно-корейском Пхёнчхане красочно, феерично и с восточным колоритом стартовала XXIII зимняя Олимпиада.

Еще до открытия она завоевала репутацию одной из самых скандальных. Но именно с ней во всем мире связывают возможное потепление в отношениях Северной и Южной Кореи, некогда исторически единой. Тем самым все же работает олимпийский принцип «о, спорт – ты мир». Ну а мы в эти дни, конечно же, болеем за белорусских атлетов. Пока им не удалось подняться на пьедестал в Пхёнчхане, но будем надеяться.

Юн Кён Док, почетный консул Республики Беларусь в Республике Корея:

Это маленький, но очень влиятельный сувенир. Таких мы сделали около 2000. Эти косынки разлетятся по свету и будут рассказывать про Беларусь. Господин Юн Кён Док о важности маленьких шагов знает не понаслышке. Генеральный директор корпорации, в странах Азии – человек известный. Золотое правило своей компании вывел лично: соответствовать самым высоким ожиданиям.

Юн Кён Док:

Я ездил в Пхёнчхан, встречался со спортсменами. Они настроены на победу. Конечно, я тоже буду болеть за белорусскую национальную команду. А еще я считаю, что Олимпиада – хороший повод рассказать о Беларуси. Поэтому мы и подготовили эти необычные подарки.

Рассказать о Беларуси здесь действительно есть кому. Национальные сборные 92 государств, больше 3000 спортсменов, тысячи туристов. Игры азиаты, в отличие от европейцев, принимают с удовольствием. Напоминания о том, что страна нынче олимпийская – буквально повсюду: на улицах, вокзалах. А в метро можно прокатиться в олимпийском вагоне. Болельщики:



Знаю белорусских спортсменов, они очень хороши, многие из них катаются лучше меня. Я уверен, что ваша сборная выступит достойно.

Я была в Минске в 2014 году. Люблю белорусов, они очень дружелюбные. Это была замечательная атмосфера! Никогда не забуду то время! Если эмоций – через край, то вот с финансовой точки зрения – спортивный праздник скромный. По данным прессы, Олимпиада обойдется корейцам примерно в 13 миллиардов долларов. Но эксперты уже посчитали: деньги «отобьются» в течение нескольких лет. Ожидаемая прибыль – 61 миллиард долларов. Эта сумма будет прибавляться к ВВП в течение следующих лет. И это не считая «бонусов» от туристов.

Ли Вон Вук:

Я очень горд. Прошлые летние Олимпийские игры дали толчок экономике и обществу. Я очень рад, что эти Игры проходят у нас. Высокие технологии – настоящий тренд нынешней Олимпиады. Например, к началу стартов Сеул запустил сеть 5G. Среди других инноваций – «Интернет вещей», искусственный интеллект.

И еще один интересный нюанс – каток-трансформер. Ледовый зал в Канныне выдерживает +15 и не позволит спортсменам сесть в лужу. А всего за три часа может из мягкого льда для фигурного катания превратиться в тонкий и жесткий для шорт-трека.

К Олимпиаде корейцы тщательно готовились. Это самый долгий путь страны от замысла до церемонии открытия. Эдакая азиатская мыльная опера длинной почти в полтора десятка лет. Ведь Пхёнчхан столицей Игр стал только с третьего раза. Но готов был к команде «на старт» еще восемь лет назад. Так что с инфраструктурой проблем не возникло.

Юлия Бешанова, СТВ:

Перед Олимпиадой корейцы затеяли грандиозную стройку: пустили скоростную железную дорогу между Сеулом и Пхёнчханом. И если раньше этот путь занимал не менее трех часов, то сегодня добраться можно за полтора. На отдельных участках дороги скорость достигает 300 км/час. Единственное неудобство – при такой скорости иногда закладывает уши. В условиях Олимпиады-2018 такая дорога – в прямом смысле – необходимость, а не роскошь. Дело в том, что Игры пройдут на 12 площадках. Плюс целых две Олимпийские деревни. Сердце соревнований – Альпенсия. Раньше здесь были картофельные поля, а теперь – один из самых современных в Азии лыжных курортов.

Корейцы – народ крайне гостеприимный, но языковой барьер заметно снижает КПД их помощи. Отдельная тема для разговора – местные таксисты. Замечательные люди! За рулем, как правило, что-то напевают. Но поют они, как и говорят, только на родном языке.

Юлия Бешанова:

Зачастую таксисты не говорят по-английски, поэтому нужно носить с собой карту. Церемонию открытия принимал Пхёнчхан. За сутки население 45-тысячного городка выросло вдвое. Десятки языков, звуков, шумовых эффектов. А рядом с главной праздничной артерией громко протестовала небольшая группа людей.

Вопрос объединения под одним флагом спортсменов двух государств корейского полуострова – до сих болезненный. Но факт уже свершившийся. В то же время перед главным входом – традиционные местные танцы и даже символическое жертвоприношение, чтобы большое событие прошло гладко.

Грандиозный праздник устроили на новеньком стадионе. Построили его за скромные – по олимпийским меркам – 110 миллионов долларов. При этом 35–тысячник очень необычен. Арена никогда не примет соревнования. Сразу после Параолимпиады ее сотрут с лица земли. Для такого маленького населенного пункта такой гигант просто не нужен. Вероятно, отсюда и еще один нюанс – нет здесь ни крыши, ни обогрева. Это едва не сыграло злую шутку с организаторами.

Юлия Бешанова:

Организаторы грели, как могли. На входе на стадион всем выдавали «джентельменский набор»: плед, дождевик и пакеты-грелки. Говорят, что эти грелки держат тепло до двух часов. Синоптики уже говорят: Пхёнчхан претендует на звание самой холодной столицы Олимпиады. Болельщики:



На мне шапка и варежки. Мы взяли с собой много всего, чтобы согреваться во время открытия, но все равно очень замерзли.

Холодно! Правда, холодно! Но мерзнут в Корее, похоже, только европейцы. А корейские красавицы вовсю щеголяют в туфельках. В лучшем случае на ногах кеды. Холод растопили дети, которые стали главными героями эффектного шоу. В помощь – высокие технологии, дополненная реальность. Эффект общего праздника. Это при том, что нынешняя церемония – самая малочисленная – всего 2000 актеров и 400 технических работников. Шоу корейцы подготовили собственными силами. Художник-постановщик и режиссер – местные знаменитости.

Львы упоминаются в корейской литературе аж в XIII веке. Они устраивают финальное огненное шоу в церемонии открытия ОИ-2018. Обо всем, что происходит на Олимпиаде, круглосуточно пишут, снимают и рассказывают почти 2000 репортеров. А саму церемонию открытия показали в 200 странах мира. Но язык спорта – интернациональный. Слава наших олимпийцев долетала даже за океан.

Даниэль Дойс, спортивный журналист, США:

Я слышал о Дарье Домрачевой, и думаю, что это будет здорово. Жду с нетерпением начала соревнований. Уверен, что будет, на что посмотреть. Потому что белорусская команда очень сильная.

Наблюдать парад национальных сборных – занятие не менее интересное, чем любоваться шоу. Самая многочисленная делегация у США: кажется, приехал целый штат. Самая немногочисленная – один спортсмен из Тонго. Кроме того, это настоящее модное дефиле. Уже прогнозируется, что в мире возрастет спрос на итальянскую форму. К ее созданию приложил руку лично Джорджо Армани. Белорусская сборная – 32 спортсмена. Яркая олимпийская форма с национальным орнаментом не только отлично грела, но и создавала настроение. Дизайнеры постарались, и на фоне белых курток других сборных наша здорово выделялась. Изюминка и оберег – национальный орнамент.

Шагали атлеты бодрым шагом – врачи рекомендовали поберечься перед стартами. А вот американцы не торопились – на них куртки с внутренним элементом обогрева. Но практически в арктическом холоде до дрожи запомнился лыжник из Тонга. Флаг он нес в национальном костюме. Уже по традиции – топлесс.

Факел выбирали «всем корейским миром». Среди идей – традиционная свадебная церемония и даже факел с геолокатором.

В итоге удивили организаторы оформлением чаши: это белая ваза, выполненная из фарфора. Сиять Олимпийский огонь над Пхёнчханом будет до 25 февраля. В любых погодных условиях – технологии позволяют.

Белорусская команда стартовала лыжными гонками и женским биатлоном. Спринт на 7,5 километров. Здесь олимпийский нерв стал нервом оголенным.

Юлия Бешанова:

Буквально за час до старта женского спринта здесь поднялся очень сильный ветер. Тяжело даже идти – не то что бежать, тем более, метко стрелять. Поэтому погода внесла свои коррективы в медальный зачет.

В итоге наши биатлонистки остались без медалей. На ноль отстрелялись всего три спортсменки – условия для гонки и стрельбы действительно были не самые лучшие. Болельщики:



Впечатления самые хорошие, потому что это праздник очень большой. Тем более, в такой экзотической атмосфере.

Дарья Домрачева порадовала тем, что после гонки удалось пообщаться визуально. Желаем успехов в следующих гонках! Надеемся, что и Беларусь, и Украина будут не просто в призерах, а привезут золото.

Все лучшее – впереди. Я верю в наших девчонок и верю в нашу команду. Всё получится! Вперед, Беларусь! Специалисты старт назвали «пристрелкой». И вспомнили: в спринте Домрачевой выступать сложнее всего. Уже на третьих Играх подряд она занимает 9 место на этой дистанции. Медали, уверены эксперты, еще впереди – вспомните Сочи!

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор (Россия):

Что касается Домрачевой и Кузьминой – надо лучше стрелять. Это совершенно очевидно. Акимова стреляла блестяще, но, собственно, ход показала, как напряжение целого сезона. Но в пасьюте поборемся. Поэтому, да, биатлон в Корее – алогичная история. Ждем сюрпризов у мужчин теперь.

Когда лыжи и винтовки зачехлены, а награды – в руках у обладателей, для болельщиков наступает самое непростое время – дорога домой. На поезда до Сеула билетов нет. Вагоны забиты. И это при том, что сначала билеты на соревнования раскупались неохотно.