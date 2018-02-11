«У Дарьи Домрачевой хочу научиться более работать лыжами». Репортаж СТВ об очередном этапе «Снежного снайпера»

Новости Беларуси. Участники «Снежного снайпера» соревнуются в разных возрастных категориях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Условия состязаний – практически как у профессиональных биатлонистов.

Только школьники бегут на лыжах без оружия. Винтовки ждут их уже на огневых рубежах. За каждый промах – дополнительный круг дистанции. Дух соревнований поддерживают тысячи болельщиков на трибунах.

Александра Голунова, участник соревнования:

Очень было тяжело первое время, но под конец я раскаталось, и стало нормально.

Эвелина Трайкович, участник соревнования:

Я пробежала первая, выстрелила 10 из 10-ти. Меня поддерживали все. У Дарьи Домрачевой я хочу научиться более работать лыжами, а у Надежды Скардино хочу научиться стрелять.

Вячеслав Дурнов, первый заместитель спорта и туризма Республики Беларусь:

Для них это большой спортивный праздник, каждый воспринимает его, как определенный этап в своей жизни, в своей подготовке спортивной. Пускай дети пока не профессионалы, но для того и эти соревнования, чтобы профессиональные тренеры обратили на них внимание. Эти соревнования дают возможность как раз подсмотреть наши звездочки, наши таланты. История «Снежного снайпера» началась более 10 лет назад. За эти годы количество участников перешло миллионную отметку. Соревнования можно смело назвать путевкой в большой биатлон. Ведь юные спортсмены, показавшие себя на «Снежном снайпере», могут быть зачислены не только в специализированные спортивные школы, но в перспективе попасть в национальную сборную страны.

Мария Гнедчик, учащийся СШ № 85, участник команды Заводского района Минска:

В прошлом году мы командой города Минска на республиканских соревнованиях взяли 1 место, и в позапрошлом году я лично выиграла лыжную гонку. Я хочу для начала отобраться на «республику», а потом выиграть ее.

Сабина Хаткевич, учащийся СШ № 17, участник команды Ленинского района Минска:

Сражаться готова. Погода, в принципе, соответствует зиме и для гонок в самый раз: не холодно, не жарко точно. Настроение тоже хорошее. Была на «республике» два раза. Хотелось бы, конечно, занять призовое место и пробиться в «республику».