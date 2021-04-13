Команда Беларуси по пляжному футболу готовится к InterCup. Тренировочный сбор пройдёт в Минске

Новости Беларуси. С 14 по 18 апреля состоится учебно-тренировочный сбор национальной команды по пляжному футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

УТС пройдет в Минске на базе комплекса «Олимпийский». Сбор будет направлен на подготовку к официальным международным соревнованиям сезона-2021, в частности к турниру InterCup, который стартует 21 апреля в Санкт-Петербурге. Наши парни отправятся в Россию сразу по окончании сбора.