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«Перенос стал настоящим диссонансом». Рассказываем об украденной мечте, но сохранённой силе воли и духе единства

24 января 2021 19:10
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Новости Беларуси. В 2014 году Беларуси рукоплескал весь мир. Наша страна провела чемпионат мира по хоккею и превзошла все ожидания как участников мультифорума, так и критиков. Минский турнир был признан лучшим в организации за последние годы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Перенос стал настоящим диссонансом». Рассказываем об украденной мечте, но сохранённой силе воли и духе единства-1



В далекие 1950-е советские люди только слышали о большом хоккее и собирали открытки с любимыми игроками. Увидеть по телевизору мировых звезд было большим счастьем.

В 2021-м Минск снова готовился принять мировой форум по хоккею. Но, увы, большому хоккейному празднику не суждено было вернуться в нашу страну. Эта тема самая обсуждаемая в Беларуси и за ее пределами, причем перенос стал настоящим диссонансом.

«Перенос стал настоящим диссонансом». Рассказываем об украденной мечте, но сохранённой силе воли и духе единства-4

На предстоящем мировом форуме по хоккею наша сборная будет выступать без многотысячной поддержки болельщиков, но это не повод опускать руки. Все претенденты в национальную команду сейчас играют в родном чемпионате и готовятся представить нашу страну на мире – 2021, где бы он ни проходил.

«Перенос стал настоящим диссонансом». Рассказываем об украденной мечте, но сохранённой силе воли и духе единства-7

У каждого ребенка есть своя мечта, но еще большая мечта есть у их родителей. Сегодня они – это огромная армия фанатов, которые не только покупают коньки своим чадам, но и большие хоккейные эксперты, которые дадут фору любому профессионалу. Они тоже ждали домашний чемпионат мира.

«Перенос стал настоящим диссонансом». Рассказываем об украденной мечте, но сохранённой силе воли и духе единства-10

Перенос чемпионата мира из Минска – это уже история, которая, кстати, может стать хорошей мотивацией для игроков сборной Беларуси. Чемпионат можно перенести, а вот забрать силу духа и волю к победе невозможно.

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# Чемпионат мира по хоккею # Фотофакт

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