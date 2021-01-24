«Перенос стал настоящим диссонансом». Рассказываем об украденной мечте, но сохранённой силе воли и духе единства
Новости Беларуси. В 2014 году Беларуси рукоплескал весь мир. Наша страна провела чемпионат мира по хоккею и превзошла все ожидания как участников мультифорума, так и критиков. Минский турнир был признан лучшим в организации за последние годы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В далекие 1950-е советские люди только слышали о большом хоккее и собирали открытки с любимыми игроками. Увидеть по телевизору мировых звезд было большим счастьем.
В 2021-м Минск снова готовился принять мировой форум по хоккею. Но, увы, большому хоккейному празднику не суждено было вернуться в нашу страну. Эта тема самая обсуждаемая в Беларуси и за ее пределами, причем перенос стал настоящим диссонансом.
На предстоящем мировом форуме по хоккею наша сборная будет выступать без многотысячной поддержки болельщиков, но это не повод опускать руки. Все претенденты в национальную команду сейчас играют в родном чемпионате и готовятся представить нашу страну на мире – 2021, где бы он ни проходил.
У каждого ребенка есть своя мечта, но еще большая мечта есть у их родителей. Сегодня они – это огромная армия фанатов, которые не только покупают коньки своим чадам, но и большие хоккейные эксперты, которые дадут фору любому профессионалу. Они тоже ждали домашний чемпионат мира.