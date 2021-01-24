«Этот чемпионат сначала ещё нужно было заполучить». Реакция на отмену ЧМ по хоккею в Минске директора СДЮШОР «Юность-Минск»

Новости Беларуси. Лишение Минска права проведения чемпионата мира по хоккею – это история не спортивная. Вот в чем провинились мальчишки, кто бредит игрой, кто спит и видит себя в майке национальной сборной страны на льду «Минск-Арены?» Для кого чемпионат – возможность прикоснуться к большому шоу, возможность стать участником шикарного праздника? Им нет дела до политических распрей, им есть дело до манеры катания Овечкина и дебюта в НХЛ Шаранговича. Они думают о хоккее и только о нем. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Мы разыскали мальчишек, которые родились в том самом 2014-м, когда Минск впервые принимал мундиаль. Мальчишки, которые хотели стать частью большой игры, а оказались пешками политических игрищ. Оказались «па-за гульнёй». Об украденной мечте, но сохраненной силе воли и духе единства наш следующий материал. В 2014 году Беларуси рукоплескал весь мир. Наша страна провела чемпионат мира по хоккею и превзошла все ожидания как участников мультифорума, так и критиков. Минский турнир был признан лучшим в организации за последние годы. В далекие 1950-е советские люди только слышали о большом хоккее и собирали открытки с любимыми игроками. Увидеть по телевизору мировых звезд было большим счастьем.

Владимир Сафонов, директор СДЮШОР «Юность-Минск»:

Чемпионаты мира – это праздник хоккея. Я вспоминаю детство, когда по телевизору, где было трудно рассмотреть: наш игрок или чужой катится по площадке, но были все и в подъезде, и в квартире прикованы к этому маленькому экрану.

Владимир Сафонов:

Один из чемпионатов мира, который мне удалось посетить, был в Латвии, в Риге. Матчей я и до этого много смотрел наяву, команд мастеров, сборных команд. Но именно накал самого чемпионата очень высокий. Когда смотришь по телевизору и когда смотришь наяву, то, конечно, хоккей отличается. Здесь много эмоциональности, много заряда, много борьбы. Ты как бы и сам участвуешь в этой борьбе. Сначала надо заполучить, как вы говорите, этот чемпионат. В какой стране будет проходить чемпионат, очень много претендентов. Чтобы выиграть, предлагается много маркетинговых вариантов. Это и строительство гостиниц, это и хорошие возможности для тренировочного процесса, то есть нужно было победить вначале вне льда, чтобы заполучить такой чемпионат. Успех проведения чемпионата мира 2014 года в Минске – это прежде всего заслуга профессиональных людей. С кем бы я ни разговаривал – и с россиянами, и со шведами, и с чехами – они были очень довольны проведением: жильем, проведением чемпионата. Чтобы выступить на том же уровне нашей сегодняшней сборной, надо, конечно, очень много работать. Единственный минус – это то, что в этом году и вообще весь сезон сборная не смогла принять участие ни в одном турнире. Но мы будем надеяться, что она подготовится хорошо и выступит не хуже, чем в 2014 году. Игра на своей площадке – это прежде всего, как говорим мы, спортсмены, шестой игрок – это зритель. Зритель, который очень страстно болеет за свою команду, который гонит команду в атаку, который требовательный. Приходит очень много родственников, знакомых хоккеистов. Каждый хоккеист хочет сыграть даже выше, чем он может. Поэтому игра дома, игра перед своим зрителем эмоционально настраивает, больше стимулирует игрока для того, чтобы он мог показать лучший свой результат.