Генсек чемпионата Беларуси по шашкам: юные спортсмены, которые много играют в интернете, начинают побеждать опытных

Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат Беларуси по шашкам. На турнир заявлены 24 сильнейших шашиста страны, по 12 у мужчин и женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Компания весьма разношерстная, начиная от гроссмейстеров, которых значится трое, и заканчивая молодыми и перспективными ребятами. Один из них, к слову, после пяти туров захватил лидерство – на счету кандидата в мастера спорта Георгия Выдерко из Гродно 9 очков. В женском сегменте фаворитов сразу трое – Полина Петрусева, Ольга Федорович и Виктория Николаева. Стоит отметить, участники проводят по одной партии в день, в среднем она длится около 4 часов. За победу игроки получают 2 очка, за ничью – 1 балл.

Кирилл Хайнюк, генеральный секретарь турнира:

Юные спортсмены, которые много играют в интернете, начинают уже побеждать опытных спортсменов, что, конечно, в условиях коронавируса дает им преимущество: они наиграны, уже опыт какой-то приобрели.

Очень хороший вид спорта, развивает мозги. Все дети очень хорошо учатся, поступают в элитные институты, университеты. И поэтому мы хотим, чтобы детей приходило больше. У нас отличные условия, РЦОП наш отремонтировали, много тренеров. Ждем детей и родителей, всех, с удовольствием.