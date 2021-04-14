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Хоккей. В матче «Нью-Джерси» – «Рейнджерс» Шарангович провёл на льду рекордное для себя время в НХЛ

14 апреля 2021 12:12
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Новости Беларуси. В лучшей хоккейной лиге мира ночью 14 апреля состоялось шесть матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. В матче «Нью-Джерси» – «Рейнджерс» Шарангович провёл на льду рекордное для себя время в НХЛ-1

«Нью-Джерси», за который выступает белорусский нападающий Егор Шарангович, дома играл с «Рейнджерс». Несмотря на то, что по броскам по воротам хозяева превзошли гостей из Нью-Йорка (27:20), «рейнджеры» оказались лучше в реализации моментов и забросили «дьяволам» три безответные шайбы.

Хоккей. В матче «Нью-Джерси» – «Рейнджерс» Шарангович провёл на льду рекордное для себя время в НХЛ-4

Белорусский форвард провел на льду рекордные для себя в НХЛ 20 минут 36 секунд. Шарангович нанес два броска по воротам и закончил поединок с показателем полезности -2.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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