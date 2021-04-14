Хоккей. В матче «Нью-Джерси» – «Рейнджерс» Шарангович провёл на льду рекордное для себя время в НХЛ

Новости Беларуси. В лучшей хоккейной лиге мира ночью 14 апреля состоялось шесть матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Нью-Джерси», за который выступает белорусский нападающий Егор Шарангович, дома играл с «Рейнджерс». Несмотря на то, что по броскам по воротам хозяева превзошли гостей из Нью-Йорка (27:20), «рейнджеры» оказались лучше в реализации моментов и забросили «дьяволам» три безответные шайбы.