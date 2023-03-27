В Ханты-Мансийске стартовал открытый чемпионат России по биатлону. Участие в стартах принимают и белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В понедельник, 27 марта, состоялись спринтерские гонки. К сожалению, пока взять медаль у наших атлетов не получилось. У мужчин лучшим стал Антон Смольский, он остановился в шаге от пьедестала и финишировал четвертым. У женщин выше всех белорусок поднялась Дарья Кудаева. Она заняла седьмую строчку, а победительницей гонки стала Наталья Шевченко. Завтра в состязательной программе значатся гонки преследования.