Прямой эфир

В Ханты-Мансийске стартовал открытый чемпионат России по биатлону

27 марта 2023 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Ханты-Мансийске стартовал открытый чемпионат России по биатлону. Участие в стартах принимают и белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Ханты-Мансийске стартовал открытый чемпионат России по биатлону-1

В понедельник, 27 марта, состоялись спринтерские гонки. К сожалению, пока взять медаль у наших атлетов не получилось. У мужчин лучшим стал Антон Смольский, он остановился в шаге от пьедестала и финишировал четвертым. У женщин выше всех белорусок поднялась Дарья Кудаева. Она заняла седьмую строчку, а победительницей гонки стала Наталья Шевченко. Завтра в состязательной программе значатся гонки преследования.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Биатлон # Антон Смольский # Дарья Кудаева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Москве завершился международный турнир по самбо. Результаты белорусов
27 марта 2023 13:55

В Москве завершился международный турнир по самбо. Результаты белорусов

Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Майами
27 марта 2023 09:28

Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Майами

«Мы спали с мячом». Вспоминаем золотые годы отечественного футбола
26 марта 2023 18:23

«Мы спали с мячом». Вспоминаем золотые годы отечественного футбола