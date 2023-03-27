В Москве завершился международный турнир по самбо. Результаты белорусов

Атлеты сборной Беларуси были частыми гостями подиума крупного старта. К сожалению, золото взять не удалось. Однако в копилке наших спортсменов 11 медалей. Анжела Жилинская в категории до 72 килограммов и Карина Шут в весе до 80 килограммов завоевали по серебру. Остальные самбисты стали бронзовыми призерами.

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