В Москве завершился международный турнир по самбо. Результаты белорусов

В Москве завершился международный турнир «Кубок Основоположникам самбо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Москве завершился международный турнир «Кубок Основоположникам самбо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Атлеты сборной Беларуси были частыми гостями подиума крупного старта. К сожалению, золото взять не удалось. Однако в копилке наших спортсменов 11 медалей. Анжела Жилинская в категории до 72 килограммов и Карина Шут в весе до 80 килограммов завоевали по серебру. Остальные самбисты стали бронзовыми призерами.
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