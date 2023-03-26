«Мы спали с мячом». Вспоминаем золотые годы отечественного футбола

Сборная Беларуси по футболу отправилась в очередной турнирный вояж. Сейчас команда под руководством Георгия Кондратьева играет в отборе на Евро-2024, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За всю историю дружины особых успехов на международных чемпионатах мы пока не добились. Ни разу у нас не получилось пройти дальше квалификации. Лучший результат на европейском форуме – четвертое место в группе. И сейчас – новая возможность исправить это и порадовать болельщиков.

А начало новой европейской кампании нашей сборной – отличный повод, чтобы вспомнить, как все начиналось. Дебют национальной команды на мировых соревнованиях пришелся на 1994 год. Готовились к Евро-96. А возглавлял сборную чемпион Советского Союза 1982 года в составе Минского «Динамо» Сергей Боровский.

Сергей Боровский, экс-главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Тот период был дебютный, и все было в новинку. Это было интересно и в какой-то степени не надо было настраивать игроков, желание было огромное. Для тренера обычное дело готовить команду, другое дело, что это было впервые. Были игроки у нас опытные, тот же Зыгмантович, Герасимец, Метлицкий, Алейников, которые уже прошли огонь, воду и медные трубы. И именно они были в команде, чтобы поделиться опытом и вести за собой. А для игроков это было впервые, такие соревнования. Довольно-таки сильные команды, все-таки это и голландская сборная, и Чехия. Там была очень приличная команда, которая, в общем-то, играла в финале европейского чемпионата. К слову, именно на первом в истории Беларуси отбору к Евро команда смогла одержать одну из самых громких побед в истории сборной.

Сергей Боровский:

Когда обыгрываешь сильных соперников, всегда, как и в 1982-м, должно сложиться. И настрой команды, и функциональное состояние игроков, и в определенной степени тактические действия, которые были на поле. Потому что просто так выйти на одном желании и выиграть тяжело, нужно грамотно играть. И это все сложилось и получилось. Голландцы, наверное, нас немножко недооценили, думали, что легко с нами разберутся, но ничего у них не получилось. 1:0 дома и только 0:1 мы проиграли на выезде. Нельзя было сказать, что мы сейчас вас разорвем, приедете к нам. Нет, они забили тоже в самом конце. Хорошие матчи всегда вспоминаются, но опять же, сидеть на завалинке и вспоминать прошлое… Сейчас нужно работать, футбол двигается, не стоит на месте. Хоть и игра довольно-таки простая, но с каждым годом, если не будешь идти в ногу со временем, можно отстать очень прилично.

Сейчас меньше стало игроков индивидуально сильных, как Месси, Рональдо. Потому что это уже уникумы. В наше время было побольше и выбор было побольше. Выбирать было из кого. Но скорость командная, скорость мышления растет быстро, а мышление растет за счет того, что тактика двигается. Поэтому игроки должны принимать решения быстрее на поле. Как было, так и остается: самый быстрый игрок – это мяч. У нас ушел дворовый футбол. Во дворе ты всегда король, ты с мячом все что угодно делаешь. Потому что редко когда во дворе было три-четыре пацана, которые хорошо играли в футбол. В основном один, максимум – два. Все остальные как манекены. Там и отрабатывалась и техника, и дриблинг, и выносливость. То, чего не хватало в тренировках, ты добегал, доигрывал во дворе. Интересы другие немножко. Если мы спали с мячом, то здесь редко кто спит с ним. Живем сегодняшним футболом, теми событиями, которые сейчас именно. Что было, это уже история.

На старте нынешнего розыгрыша путевок на Евро дела у парней Кондратьева не задались. Первым соперником белорусской дружины стали швейцарские футболисты, которым мы ничего не смогли противопоставить, уступив 0:5.

Георгий Кондратьев, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Схема не играет в футбол, играют живые люди, футболисты. Мы наделали ошибок, тактических прежде всего. Два первых гола – одинаковые. Неплохо двигались, по движению нет вопросов, а вот исполнительское мастерство и работа с мячом... Швейцарцы показали, как надо работать с мячом.