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Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Майами

27 марта 2023 09:28
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Новости Беларуси. Очередную победу в насыщенном сезоне одержала белоруска Арина Соболенко. Вторая ракетка мира этой ночью вышла в 1/8 финала теннисного турнира категории 1 000 в Майами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Майами-1

Поединок третьего круга сложился для нашей примы довольно легко. Представительница Чехии Мария Боузкова должного сопротивления оказать не смогла. Соболенко переиграла соперницу, что называется, на одной ноге. Матч продолжался чуть более часа, а счет по сетам говорит сам за себя – 6:1, 6:2. При этом не стоит забывать, что белоруска испытывает определенные проблемы со здоровьем.

Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Майами-4

Арина Соболенко, вторая ракетка мира:
У меня есть несколько упражнений, которые я должна делать во время матча, чтобы контролировать больную мышцу. Но моя команда сделала все, чтобы я не концентрировалась на ноге. Теперь я могу полностью сосредоточиться на своих действиях на корте, на своей игре.

Следующей соперницей Соболенко будет тоже представительница Чехии. На сей раз Барбора Крейчикова. Турнирные пути девушек пересекались четыре раза. И трижды сильнее была белоруска.

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# Теннис # Мария Боузкова # Арина Соболенко # Барбора Крейчикова # Фотофакт

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