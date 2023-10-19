В Гомеле открыли новый фехтовальный зал областного центра олимпийского резерва
Новости Беларуси. В Гомеле открыли новый фехтовальный зал областного центра олимпийского резерва по прикладным видам спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ранее занятия с детьми проходили в арендованном помещении.
Теперь для тренировок юных атлетов оборудовали специальный зал площадью более 500 квадратных метров. Там есть дорожки, разминочная зона, раздевалки, тренерские комнаты и мастерская по ремонту инвентаря. Свои навыки здесь будут оттачивать около 100 воспитанников ЦОРа.
Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белорусской республиканской федерации фехтования:
Это спортсмены, которые закончили буквально в этом году карьеру свою спортивную, им есть куда идти работать, им есть кого тренировать, где тренировать. Поэтому, конечно, и кадры подтянутся.
Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:
Хоть я и бывал здесь во время строительства, увидеть уже все в той красе, в которой будет использоваться, действительно гордость, радость за результат, в который ты какую-то капельку труда вложил.
Открытие современной площадки со временем привлечет еще больше детей в этот вид спорта. Фехтовальный зал в Гомеле стал третьим подобным в республике, первые два открылись в Минске и Гродно. Работа по популяризации этого вида спорта продолжится и в других регионах.