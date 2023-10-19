Сборная Беларуси по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал международного турнира в России

В заключительном поединке группового этапа наши парни обыграли команду из Бразилии со счетом 16:13. Всего по итогам предварительного раунда земляки одержали две победы из трех возможных. В плей-офф выйдут команды, которые займут первое и второе места в своих квартетах. Обладатель главного трофея станет известен вечером.