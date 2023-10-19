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Сборная Беларуси по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал международного турнира в России

19 октября 2023 13:38
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Сборная Беларуси по баскетболу 3х3 продолжает выступление на международном турнире Суперкубок Единой Континентальной Лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал международного турнира в России-1

В заключительном поединке группового этапа наши парни обыграли команду из Бразилии со счетом 16:13. Всего по итогам предварительного раунда земляки одержали две победы из трех возможных. В плей-офф выйдут команды, которые займут первое и второе места в своих квартетах. Обладатель главного трофея станет известен вечером.

# Баскетбол # Фотофакт

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