Алексей Протас провёл второй матч в текущем сезоне

Белорусский нападающий вышел на лед в четвертом звене, его айс-тайм составил 12 минут 50 секунд. За это время он нанес один хит, не смог отметиться результативными действиями и завершил дуэль с показателем полезности -2. Данный поединок стал для земляка вторым в нынешнем сезоне.