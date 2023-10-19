Прямой эфир

Алексей Протас провёл второй матч в текущем сезоне

19 октября 2023 12:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Продолжаются матчи нового регулярного сезона НХЛ. Накануне «Вашингтон» с Алексеем Протасом в составе крупно уступил команде «Оттава», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Протас провёл второй матч в текущем сезоне-1

Белорусский нападающий вышел на лед в четвертом звене, его айс-тайм составил 12 минут 50 секунд. За это время он нанес один хит, не смог отметиться результативными действиями и завершил дуэль с показателем полезности -2. Данный поединок стал для земляка вторым в нынешнем сезоне.

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Теннис. Результаты белорусов на турнире в Китае
19 октября 2023 12:44

Теннис. Результаты белорусов на турнире в Китае

Гродненский «Неман» обыграл минскую «Юность» в ЧБ по хоккею
19 октября 2023 12:43

Гродненский «Неман» обыграл минскую «Юность» в ЧБ по хоккею

Волейбол. Солигорский «Шахтёр» проиграл в первом матче 1/8 финала Кубка России
18 октября 2023 19:11

Волейбол. Солигорский «Шахтёр» проиграл в первом матче 1/8 финала Кубка России