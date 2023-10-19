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Белорус Владислав Ярош выиграл общий зачёт среди юниоров на Кубке России по велоспорту на треке

19 октября 2023 13:37
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Успехом для нашей молодежи завершился Кубок России по велоспорту на треке, который состоялся в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Владислав Ярош выиграл общий зачёт среди юниоров на Кубке России по велоспорту на треке-1

По итогам старта общий зачет среди юниоров выиграл наш Владислав Ярош. В заключительный день турнира, после победы в трех этапах кряду, белорус занял второе место, что не помешало ему возглавить генеральную классификацию. Помимо этого, серебряной медалью отметилась наша женская смешанная команда. В составе интернационального квартета выступили две россиянки.

# Велоспорт # Владислав Ярош # Фотофакт

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