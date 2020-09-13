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В финале US Open Азаренко в трёх сетах проиграла Осаке

13 сентября 2020 08:35
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла в финале US Open японской спортсменке Наоми Осаке.

В первом сете Азаренко получила подавляющее преимущество и не позволила противнице даже попытаться отыграться. Раунд завершился быстро – 6:1 в пользу Виктории.

В финале US Open Азаренко в трёх сетах проиграла Осаке-1

Фото: twitter.com/usopen 

Во втором сете белоруска продолжала натиск, дошла до 2:0, а затем не смогла помешать сопернице провести обратный брейк. Это переломило ход игры, Наоми стала действовать увереннее и дожала Викторию, выиграв со счётом 6:3.

В финале US Open Азаренко в трёх сетах проиграла Осаке-4

Фото: twitter.com/usopen 

Третий сет начался осторожно – 1:1. Затем Осака вырвалась вперёд – 4:1. Не желая сдаваться без боя, белоруска выиграла ещё два гейма, но не смогла закрепить успех и проиграла – 3:6.

В финале US Open Азаренко в трёх сетах проиграла Осаке-7

Фото: twitter.com/usopen 

В итоге Виктория уступила в финале со счётом 6:1, 3:6, 3:6. Напомним, для Азаренко это третье поражение в финалах US Open.

Стоит отметить, что в этот раз белоруска находилась в прекрасной форме и до своего поединка с Наоми выиграла 11 матчей подряд.

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# Теннис # Виктория Азаренко # Наоми Осака # Фотофакт

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