В финале US Open Азаренко в трёх сетах проиграла Осаке

В первом сете Азаренко получила подавляющее преимущество и не позволила противнице даже попытаться отыграться. Раунд завершился быстро – 6:1 в пользу Виктории.

Во втором сете белоруска продолжала натиск, дошла до 2:0, а затем не смогла помешать сопернице провести обратный брейк. Это переломило ход игры, Наоми стала действовать увереннее и дожала Викторию, выиграв со счётом 6:3.

Третий сет начался осторожно – 1:1. Затем Осака вырвалась вперёд – 4:1. Не желая сдаваться без боя, белоруска выиграла ещё два гейма, но не смогла закрепить успех и проиграла – 3:6.

В итоге Виктория уступила в финале со счётом 6:1, 3:6, 3:6. Напомним, для Азаренко это третье поражение в финалах US Open.

Стоит отметить, что в этот раз белоруска находилась в прекрасной форме и до своего поединка с Наоми выиграла 11 матчей подряд.