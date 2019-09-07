В финале парного разряда US Open сразятся две белоруски

Александра Саснович (113 WTA в парном рейтинге) и словачка Виктория Кужмова (52 WTA) уступили дуэту Виктории Азаренко (26 WTA) и австралийке Эшли Барти (9 WTA). Счёт в матче составил 6:0, 6:1.

Новости Беларуси. В финал парного разряда US Open пробились сразу две белоруски. В полуфинале были три.

Также в финал вышла Арина Соболенко (15 WTA) вместе с бельгийкой Элизе Мертенс (7 WTA). В полуфинале им противостоял дуэт американок Кэролайн Доулхайд (114 WTA) и Ваня Кинг (198 WTA). Итог встречи – 4:6, 6:3, 6:4.

«Рада быть вместе в нашем первом финале Большого шлема!», – написала на своей странице в Instagram бельгийка.