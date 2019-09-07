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В финале парного разряда US Open сразятся две белоруски

07 сентября 2019 07:25
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Новости Беларуси. В финал парного разряда US Open пробились сразу две белоруски. В полуфинале были три.

Александра Саснович (113 WTA в парном рейтинге) и словачка Виктория Кужмова (52 WTA) уступили дуэту Виктории Азаренко (26 WTA) и австралийке Эшли Барти (9 WTA). Счёт в матче составил 6:0, 6:1.

В финале парного разряда US Open сразятся две белоруски-1

Фото: instagram.com/ashbar96

Также в финал вышла Арина Соболенко (15 WTA) вместе с бельгийкой Элизе Мертенс (7 WTA). В полуфинале им противостоял дуэт американок Кэролайн Доулхайд (114 WTA) и Ваня Кинг (198 WTA). Итог встречи – 4:6, 6:3, 6:4.

«Рада быть вместе в нашем первом финале Большого шлема!», – написала на своей странице в Instagram бельгийка.

В финале парного разряда US Open сразятся две белоруски-4

Фото: instagram.com/mertenselise

Теперь Азаренко и Барти встретятся с Соболенко и Мертенс. Для них это уже не первый поединок. В предыдущий раз белорусско-бельгийский дуэт победил Викторию и Эшли в полуфинале Miami Open.

К слову, тогда Арина и Элизе выиграли турнир – подробности здесь.

# Теннис # Александра Саснович # Виктория Кужмова # Виктория Азаренко # Эшли Барти # Арина Соболенко # Элизе Мертенс # Кэролайн Доулхайд # Ваня Кинг

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