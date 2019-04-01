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Соболенко и Мертенс победили в парном разряде на турнире категории «Премьер» в Майами

01 апреля 2019 20:03
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Новости Беларуси. Арина Соболенко и Элизе Мертенс добыли победу в парном разряде на теннисном турнире категории Premier в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко и Мертенс победили в парном разряде на турнире категории «Премьер» в Майами-1

Призовой фонд соревнований – 9 миллионов долларов. В финальном поединке белоруско-бельгийский дуэт нанес поражение австралийско-китайской паре Саманта Стосур и Чжан Шуай. Встреча длилась 1 час и 26 минут. Соболенко и Мертенс были сильнее по итогам двух сетов – 7:6, 6:2.

Соболенко и Мертенс победили в парном разряде на турнире категории «Премьер» в Майами-4

Любопытно, что двумя неделями ранее белоруска и бельгийка добились успеха на другом крупном американском турнире в Индиан-Уэллсе. Так что после вчерашнего успеха Арина и Элизе оформили так называемый «солнечный дубль».

# Теннис # Арина Соболенко # Элизе Мертенс # Фотофакт

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