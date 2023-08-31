«В этом году нам всё удалось». Флаг НОК Беларуси побывал на самой высокой точке Европы, горе Эльбрус

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

В прошлом году у нас не получилось из-за погоды, Эльбрус такая гора, немножко капризная – может пустить, а может нет. В этом году нам все удалось, все замечательно. И этот флаг я уже ношу два года, поэтому у него тоже вторая попытка. Со второй попытки мне удалось поднять наш олимпийский флаг на вершину Эльбруса. Как-то хочется испытать себя, это в первую очередь такое испытание для человека. Две вершины за один раз, поэтому такая мысль есть: две вершины – западную и восточную.