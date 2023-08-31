«В этом году нам всё удалось». Флаг НОК Беларуси побывал на самой высокой точке Европы, горе Эльбрус

Флаг Национального олимпийского комитета побывал на самой высокой точке Европы, горе Эльбрус, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это произошло 23 августа 2023 года.
Флаг Национального олимпийского комитета побывал на самой высокой точке Европы, горе Эльбрус, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это произошло 23 августа 2023 года.
Олимпийский чемпион по гребле, председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович с командой российских соратников преодолел расстояние в 5 642 метра над уровнем моря и поднял флаг над головой. Эта акция была приурочена к 100-летнему юбилею Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо».
Отметим, что это второе восхождение Богдановича на Эльбрус. Сегодня олимпийский флаг пополнил экспозиционную коллекцию музея НОК. Но, вполне возможно, у полотнища стеклянная витрина не последняя точка назначения.
Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:
В прошлом году у нас не получилось из-за погоды, Эльбрус такая гора, немножко капризная – может пустить, а может нет. В этом году нам все удалось, все замечательно. И этот флаг я уже ношу два года, поэтому у него тоже вторая попытка. Со второй попытки мне удалось поднять наш олимпийский флаг на вершину Эльбруса. Как-то хочется испытать себя, это в первую очередь такое испытание для человека. Две вершины за один раз, поэтому такая мысль есть: две вершины – западную и восточную.