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Сборная Беларуси по пляжному футболу узнала соперников по Евролиге

31 августа 2023 12:11
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Сборная Беларуси по пляжному футболу узнала соперников по групповому этапу суперфинала Евролиги, который пройдет с 9 по 24 сентября в Италии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу узнала соперников по Евролиге-1

В первом раунде отечественная дружина сыграет в квартете А. Конкуренцию нашей сборной составят Греция, Молдова и Италия. После завершения стартового этапа борьбу за награды продолжат по две лучшие команды из каждой группы. Всего в розыгрыше принимают участие четыре квартета.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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