В Ратомке проходит ЧБ по конному троеборью. Кто отличился в третий день турнира?

Новости Беларуси. Ратомка принимает чемпионат Беларуси по конному троеборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В стартах на награды претендуют 80 пар со всей страны. В третий соревновательный день в программе значился кросс.

Александр Фоминов, мастер спорта международного класса, на своем Мартине смог практически чисто исполнить первый вид программы и также блестяще преодолел полевые испытания. Отметим, что данный турнир проходил по новым маршрутам по всем пяти категориям сложности. Его создателем стал молодой кросс-дизайнер Виктор Еда.

Наталья Рубашко, главный судья соревнований:

У нас постоянно кросс проходит именно здесь, просто новые препятствия, немного поменялось направление кросса. Надо сказать, что результаты показаны хорошие, несмотря на то, что уровень соответствующий. Все-таки четыре звезды считается достаточно высоким уровнем. Это уровень, который готовит всадника к Олимпийским играм и к уровню пять звезд.

Александр Зеленко, старший тренер национальной команды по конному троеборью:

Можно после езды быть лидером, а на полевых испытаниях и упасть можно, и закинуться. Поэтому это один из основных дней. Самое важное – пройти дистанцию чисто, в норму времени, сохранить лошадей к третьему дню, потому что впереди у нас выводка и конкур. Мало выездов, поэтому судить сейчас тяжело. Я считаю, что все более или менее приемлемо.