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В Беларуси стартовал чемпионат страны по хоккею

31 августа 2023 12:14
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Тремя матчами стартовал 32-й в истории чемпионат Беларуси по хоккею. В центральном противостоянии вечера в Жлобине сошлись финалисты прошлого сезона экстралиги «Металлург» и гродненский «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Беларуси стартовал чемпионат страны по хоккею-1

Счет в поединке открыли хозяева уже на 25 секунде. Отличился Артур Гаврус. Однако еще до ухода на перерыв голевой дубль оформил нападающий гродненской дружины Максим Цыбин. Во второй 20-минутке гродненцам еще дважды удалось поразить ворота соперника. Переломным стал третий отрезок встречи. «Металлург» показал чемпионский характер и совершил камбэк. «Сталевары» отличились четырежды и зафиксировали финальный счет – 5:4.

В Беларуси стартовал чемпионат страны по хоккею-4

Полные результаты игрового вечера: «Лида» обыграла «Могилев», а «Витебск» был сильнее «Гомеля».

# Хоккей Беларуси # Артур Гаврус # Фотофакт

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