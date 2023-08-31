В Беларуси стартовал чемпионат страны по хоккею

Тремя матчами стартовал 32-й в истории чемпионат Беларуси по хоккею. В центральном противостоянии вечера в Жлобине сошлись финалисты прошлого сезона экстралиги «Металлург» и гродненский «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет в поединке открыли хозяева уже на 25 секунде. Отличился Артур Гаврус. Однако еще до ухода на перерыв голевой дубль оформил нападающий гродненской дружины Максим Цыбин. Во второй 20-минутке гродненцам еще дважды удалось поразить ворота соперника. Переломным стал третий отрезок встречи. «Металлург» показал чемпионский характер и совершил камбэк. «Сталевары» отличились четырежды и зафиксировали финальный счет – 5:4.