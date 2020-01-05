«В этой стране есть хоккей». Впечатления гостей и участников от Рождественского турнира

Новости Беларуси. Каждое международное событие, будь то политическое, экономические, культурное или спортивное, которое доверено Беларуси, мы проводим на высшем уровне, что и подтверждают многочисленные участники и гости нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наш корреспондент Яна Шипко в очередной раз убедилась в этом, расспросив хоккеистов, прибывших на Рождественский турнир. Эмоции и впечатления – в ее репортаже.

Недаром Рождественский турнир называют любительским чемпионатом мира. Многонациональные сборные Балкан, Балтии и Международной федерации хоккея, Китая. А в этом году дебютировала и команда США со звездой НХЛ в составе – Джимом Слейтером. Так что в хоккей в Минске играют представители трёх континентов.



Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом

Рон де Григорио, член совета директоров Федерации хоккея (США):

Мы впервые участвуем и очень счастливы, что приехали. Организаторы проделали колоссальную работу. Я был на церемонии открытия. Мне как хоккейному фанату понравилось, что этот спорт объединяет так много людей вокруг этого события. Наша философия: хоккей – образ жизни. Мне 73, и я продолжаю играть. Здесь как раз любители рядом с профессионалами меняются опытом, и это вдохновляет! Впечатления просто первоклассные.

Обменивались опытом спортивные функционеры уже во второй раз в рамках турнира во время международного форума. Узнать секреты мастерства и нюансы программ подготовки федераций Швеции, США и Финляндии – бесценный опыт. Швейцарский Принц прокатился на легендарном ЗИСе по Минску. И вот его впечатления

Договорились и о стажировках для тренеров. Но самое главное – когда столько представителей международных федераций собираются в Минске на Рождественском турнире, их впечатления потом судьбоносно влияют на прописку крупнейших спортивных форумов.

Сергей Гончаров, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси:

Без Рождественского турнира мы, может быть, и не получили бы право проводить 21-й ЧМ. Никому объяснять не нужно, что у нас вся инфраструктура есть, все готово. Это и в финансовом плане, и в имиджевом выгодное мероприятие для Беларуси. Люди приезжают, они видят, как мы относимся к хоккею, как организовываем мероприятия. Это играет большую позитивную роль при голосовании. Финские хоккеисты приехали в Беларусь с собственной сауной

Миндовгас Керас, участник XVI Рождественского турнира (Литва):

Это очень хорошо для страны, потому что понимают (все смотрят на другие страны) – в этой стране есть хоккей. Атмосфера отличная, я сам играл 20 чемпионатов мира. У меня есть рекорд: 100 игр в литовской национальной команде. Я вижу, какая атмосфера тут и как все устроено. Это отлично!

Деревянным медалям радоваться не принято. Но только не в этом случае. Сегодня хоккеисты по рождественской традиции нашли время для добрых дел. Навестили ребят-воспитанников детских домов семейного типа во Фрунзенском районе Минска.



«Большой размер был, они долго лежали». Кто подарил Александру Лукашенко коньки, и причём тут Рождественский турнир?

Акции уже 8 лет. Участники турнира такой большой многонациональной семьёй стараются подарить праздник своим маленьким поклонникам, которым в эти праздничные дни не хватает тепла. «Очень весёлые, добрые хоккеисты». Участники Рождественского турнира с подарками навестили ребят из 4 домов семейного типа