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Финские хоккеисты приехали в Беларусь с собственной сауной

05 января 2020 19:26
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Новости Беларуси. Финны приехали со своим не то что самоваром, а целой сауной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Финские хоккеисты приехали в Беларусь с собственной сауной-1

Финские хоккеисты приехали в Беларусь с собственной сауной-3

Финские хоккеисты приехали в Беларусь с собственной сауной-5

Передвижная парилка припарковалась у «Чижовка-Арены». Финны, которые искренне парятся, каждый год болезненно переживая малейшие поражения на Рождественском турнире, сюда приходят праздновать победы. В этот игровой день как раз такой случай.

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Финские хоккеисты приехали в Беларусь с собственной сауной-8

Не только ледовыми баталиями ограничивались хоккеисты. Китайская сборная отправилась на Линию Сталина. Тут соревновались в меткости, постреляли из противотанковых ружей и винтовок, отправились на разведку в траншеи и доты. Больше всего среди всей военной техники впечатлились, конечно же, Т-34.

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Финские хоккеисты приехали в Беларусь с собственной сауной-11

Финские хоккеисты приехали в Беларусь с собственной сауной-13

Финские хоккеисты приехали в Беларусь с собственной сауной-15

Вот бы быть такими же непобедимыми на льду, как эта машина в боях.

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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